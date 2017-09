Mirjam zorgt voor twee getraumatiseerde kinderen: 'Even op visite gaan, is bijna niet te doen'

Tyson (6) en Jesselyn (4) waren verwaarloosd, ondervoed en onhandelbaar toen ze vier jaar geleden bij Mirjam (40) voor de deur stonden. Het pleegouderschap is een dankbare, maar loodzware taak, weet ze inmiddels. “Toch heb ik nog nooit gedacht: dit wil ik niet meer.”

“Hij zat tot bloedens toe onder het eczeem. Zijn darmen waren verstopt, hij kon en wilde niets anders eten dan witte rijst. Het was bizar hoe Tyson, op dat moment nog geen twee jaar oud, eraan toe was toen hij bij ons kwam. Het jongetje was totaal verwaarloosd. Zijn ouders konden daar niets aan doen; zij zijn allebei verstandelijk beperkt. De thuissituatie van Tyson was zorgelijk en onveilig. Dat was ook wel aan hem te zien. Hij kon beter vloeken dan praten. Zijn moeder durfde niet meer met hem naar buiten. De ouders waren woest over de uithuisplaatsing en stapten naar de rechter. Die besloot na een week dat Tyson terug moest naar huis. Ik was in shock: hoe kon het ooit goedkomen met dit kind? De kleren die ik al voor hem had gekocht, liet ik in de kast liggen. Want ik wist zeker: dit jongetje komt hier terug.”

Tien pleegkinderen

“En jawel, nog geen drie maanden later was Tyson er weer. Hij stapte uit de auto, deed het tuinhekje open en liep naar de voordeur alsof hij thuiskwam. Mijn hart sloeg over en ik dacht: ik laat hem nooit meer gaan. Ondertussen had hij, in de drie maanden dat hij was weggeweest, een zusje gekregen: Jesselynn. Ook zij kon niet thuis blijven wonen, waarop ons werd gevraagd om haar erbij in huis te nemen. Anders moesten de twee kinderen uit elkaar worden gehaald. De vader had al geen ouderlijk gezag over de kinderen, het gezag van moeder is toen overgedragen aan de William Schrikker Groep (landelijke jeugdbeschermingsinstelling, red.). Dat is inmiddels vier jaar geleden. Tyson en Jesselynn zijn ons negende en tiende pleegkind.”

Gezin stichten

“Mijn man en ik schelen bijna twintig jaar. Toen we elkaar leerden kennen, had hij al twee volwassen kinderen. Hij vond zichzelf te oud om nog meer kinderen te krijgen. Dat begreep ik. Omdat ik toch graag samen met hem een gezin wilde, besloten we ons aan te melden voor crisispleegzorg. Dat zou steeds hooguit een paar maanden duren, dacht ik. Maar de eerste bleef al twee jaar. Ondertussen kwamen en gingen er nog een paar. De leeftijden varieerden van drie maanden tot vijftien jaar. Vooral het afscheid nemen vond ik moeilijk. Met sommige kinderen onderhielden we nog contact, van anderen hoorde ik helemaal niets meer. Op een gegeven moment, na het zoveelste afscheid, zijn we even gestopt. Maar dat gaf me geen rust; er zijn zo veel kinderen die hulp nodig hebben. Ik zeg ook niet gauw ‘Nee’ op een verzoek, want ik weet: als ze bellen, moeten die kinderen echt acuut opgevangen worden.”

Genetisch bepaald

“Toen Tyson hier voor het eerst kwam, in december 2012, had hij veel gedragsproblemen. Het was eigenlijk net een klein beest. Hij viel mensen aan, ons ook. Als ik hem in bed probeerde te leggen, kreeg ik van alles naar mijn hoofd. Dat gedrag vertoont hij, inmiddels zes jaar oud, soms nog steeds. Het ene moment zit hij bij me op schoot, het volgende is het helemaal mis. Dat kan binnen enkele seconden gebeuren. Over het algemeen gaat het op school best goed, maar als Tyson de kans krijgt, neemt hij de leiding over. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat gedrag leerbaar is, dat ik het onder controle zou krijgen, maar dat is niet zo. Soms vallen ze plotseling terug in oude gewoonten. Ze zijn allebei onderzocht en hun IQ is normaal, maar hun gedrag is wel gedeeltelijk genetisch bepaald. Tyson is heel dominant, luistert slecht en is moeilijk te corrigeren. Na het onderzoek is bij hem een ontremd-sociaal contactstoornis vastgesteld. Hij kan wel contact maken, maar afscheid nemen is meestal een drama. Het is het gevolg van een posttraumatische stressstoornis, in combinatie met hechtingsproblemen. We beginnen nu met een hechtings-bevorderende therapie. Hopelijk levert dat wat op, want je wereld is wel beperkt als je te maken hebt met kinderen met dit soort trauma’s. Even gezellig ergens op visite gaan, is bijna niet te doen. De kinderen voelen zich snel onveilig als ik met andere mensen praat. Ze worden jaloers, gaan aandacht vragen.

Onbegrip

“Mede door de therapie hoop ik dat het op termijn beter met Tyson en Jesselynn gaat. Dat ze uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Jesselynn had een forse motorische achterstand, die is inmiddels weggewerkt. Ze is als baby overvoed geweest en heeft zichzelf moeten overschreeuwen om aandacht te krijgen. Ze heeft een heel laag zelfbeeld en is een kwetsbaar meisje, maar kan ook heel brutaal zijn. Ook voor haar krijgen we hulp. Ondertussen zijn het vooral heerlijke, vrolijke kinderen. Ik kan erg met ze lachen en daar geniet ik van. Ik kan me geen moment herinneren dat ik dacht: dit wil ik niet meer. Want ik weet: ze kunnen er niets aan doen, het gedrag komt door hun stoornis. Ik zit nu ook zelf op een cursus: ‘Omgaan met kinderen met een trauma’. Zo kan ik straks bepaalde reacties misschien beter plaatsen, er beter op reageren. In mijn omgeving merk ik dat het lastig is om begrip op te brengen voor hun gedrag. Wat ik jammer vind, is dat er vaak niet eens wordt geprobeerd om het te begrijpen. Daarom ben ik extra dankbaar voor de mensen om ons heen die zich er wel in verdiepen of met ons meeleven in pittige tijden.”

Voldoening

“Ik beschouw Jesselynn en Tyson als mijn eigen kinderen en dat is wederzijds: zij zien mij als hun moeder. Ze komen alleen niet uit mijn buik. Het geeft mij heel veel voldoening om voor ze te zorgen. Nu ze allebei op school zitten, heb ik overdag iets meer vrije tijd, maar ook dan doe ik vrijwilligerswerk op school of voor de kerk. Daar haal ik energie uit. Ik voel me zeer verbonden met deze kinderen en hun problemen. Maar als ik het even niet meer trek, neemt mijn man het over. Hij helpt sowieso veel overdag, omdat hij ’s nachts werkt. Dan ga ik een uur met de hond wandelen en kan ik er daarna weer tegenaan. Hun biologische moeder zien ze één keer per maand, zij heeft geaccepteerd dat ze bij ons wonen. Ze heeft inmiddels nog een dochter en is zwanger van een vierde kind. Tyson en Jesselynn blijven wat mij betreft in elk geval minstens tot hun achttiende bij ons. Zeker weten!”

*De namen van de kinderen zijn om privacyredenen gefingeerd.

PS

Het is voor kinderen belangrijk dat zij in een veilige gezinsomgeving opgroeien. Kinderpostzegels zet zich in voor de kwaliteit van pleegzorg en voor voldoende pleeggezinnen. Wie dit jaar dus kinderpostzegels koopt (dit jaar met Jan, Jans en de kinderen!), draagt bij aan een goed thuis voor kinderen. Interesse in het pleegouderschap? Kijk voor informatie op williamschrikkergroep.nl.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Interview: Angela Jans. Fotografie: Robert Alexander