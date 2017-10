Bewoners zorgcentrum zoeken nieuw personeel via ontroerende video

Dat er een flink tekort is aan personeel in de zorg is al tijden bekend. Bewoners van een zorgcentrum in Boxmeer probeerden daarom iets nieuws. Moet je zien!

De ouden van dagen uit zorgcentrum Sint Anna in Boxmeer maakten namelijk een ludieke, ontroerende video waarin ze vertellen wat ze zoeken in hét perfecte nieuwe personeelslid.

“We vinden het vooral belangrijk dat we met je kunnen lachen,” zegt een van de dames. Een oudere heer vindt “wederzijds respect” het belangrijkste.

Wij smolten bij deze prachtige actie en we hopen van harte dat zorgcentrum Sint Anna snel hun perfecte personeelslid vindt.

Aan het einde van de video roepen de bewoners op de video massaal te liken en te delen. Klinkt goed. Help je mee?

Bron en beeld: Hart van Nederland.