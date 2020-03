Grote zorgen over gezondheid prins Phillip: "Niet lang meer bij ons"

Al enige tijd baart de gezondheid van de prins Philip zorgen bij het Britse koningshuis. De 98-jarige prins is vorig jaar kort opgenomen en blijkbaar was die situatie achteraf een stuk ernstiger dan in eerste instantie naar buiten is gebracht volgens de voormalige woordvoerder van de koningin Elizabeth (93).

De royal kondigde in 2017 zijn pensioen aan maar was absoluut niet van plan om het rustiger aan te doen. Toch is hij dit jaar nog niet in het openbaar gezien.

Advertentie

Hatelijk en onattent

“Hij wordt in juni 99 en zal niet lang meer bij ons zijn”, vertelt Dickie Arbiter, de voormalige woordvoerder (1988 tot 2000) van de queen, in een interview. Hij zei van tevoren dat het “heel jammer zou zijn als het paar hun zoon niet mee zou nemen om tijd met zijn gezin door te brengen”. Hij vervolgt: “Ik zou het hatelijk en erg onattent vinden.”