Fans maken zich zorgen om 'graatmagere' ex-K3'er Josje Huisman

Zangeres Josje Huisman krijgt commentaar over zich heen nadat ze een foto van zichzelf plaatste op social media.

Veel van haar volgers vinden haar namelijk ‘veel te mager’.

Reacties

Zo luidt een reactie: “Eet alsjeblieft wat”. Een ander schrijft bij haar foto: “Realiseer je dat je een voorbeeld voor heel veel meisjes was en misschien nog bent. Wees groot, en vertel dat anorexia een heel ernstige ziekte is. Vertel over het belang van goede voeding, dat is belangrijker dan in een Halloweenkostuum tegen betaling uit een auto stappen.” Sommige volgers nemen het ook voor haar op: “Het is nooit goed. Ze is zoals ze is, klaar”.

Vind-ik-leuks

Josje heeft zelf nog niet gereageerd op de ophef en heeft de foto ook niet verwijderd van Instagram. Als tekst bij haar foto schrijft ze: “Laat mij mijn eigen gang maar gaan”. Het is niet duidelijk waar ze precies op doelt met die zin. Ze krijgt al bijna 6000 likes op haar foto.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP