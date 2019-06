Fans maken zich zorgen om Céline Dion na déze foto

Céline Dion is erg actief op Instagram. Meestal krijgt ze hele lieve en mooie reacties op haar foto’s, maar na het posten van de volgende foto waren haar volgers iets minder enthousiast.

Volgens hen is de 51-jarige zangeres namelijk veel te dun.

Advertentie

Ongezond

Op de foto die Céline post, poseert ze op de grond en is haar hele lichaam te zien. ‘‘Ik hou van je, maar je bent veel te dun”, ‘‘Je ziet er ongezond uit”, ‘‘Zorg alsjeblieft goed voor jezelf” en ‘‘EET” plaatsen mensen onder de foto.

Niks mis

Er zijn ook mensen die het niet eens zijn met alle negatieve opmerkingen. Zo zegt een fan: ‘‘Ik ben ook altijd dun geweest. Mensen denken meteen dat je ziek bent of anorexia hebt wanneer je dun bent. Je zou dunne mensen niet moeten veroordelen, net zoals dat je dikke mensen niet moet veroordelen.” Ook een andere fan noemt het ‘‘beschamend” dat mensen kritiek hebben op het lichaam van Céline. Céline heeft al eens gereageerd op de opmerkingen over haar lichaam. Zo zei ze in het programma Good Morning America dat ze nou eenmaal altijd al dun is geweest en dat er niks aan de hand is met haar.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!