Zorgenzoon 14: Iedereen in de rechtbank wacht op Lars

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Na diverse vechtpartijen moet hij tot bezinning komen in een andere jeugdinstelling in Groningen. Daar loopt hij weg en komt schuilen bij zijn moeder. Het lukt niemand om hem terug te krijgen. Ondertussen nadert de dag van de nieuwe rechtszaak.

Advertentie

Doemscenario

Lars is nu vier dagen op vrije voeten. Dat bevalt hem duidelijk steeds beter. Was hij in het begin nog angstig en schuchter, heeft hij nu vast de voornemens niet meer terug te gaan naar zijn time out plek in het hoge Noorden. En hoewel hij mij beloofd heeft over twee dagen mee te gaan naar de rechtszaak die beslist of zijn gesloten machtiging verlengd moet worden, begint hij omtrekkende bewegingen te maken. “Ik ga niet, ik ga echt niet!” roept hij steeds vaker. “Ze zoeken het maar uit!” Ik knijp ‘m ondertussen behoorlijk; wat als hij inderdaad niet voor het gerechtshof verschijnt? “Dan ziet het er niet best voor hem uit,” zegt de gezinsmanager van Jeugdzorg. “Als hij niet meewerkt, maakt hij alles erger en verspeelt hij voorlopig de kans op overplaatsing naar een open setting.” Ik breng het doemscenario aan Lars over. “Gewoon met mij meegaan,” zeg ik op een veel rustigere toon dan ik me van binnen voel.

Zal Lars komen?

20 november. Vanmiddag dient de zitting. Ik voel een enorme druk; het is mijn verantwoordelijkheid dat Lars acte de présence geeft. Zijn advocaat heeft de afgelopen dagen meermaals via mijn telefoon contact met hem gehad, op hem ingepraat, belooft dat hij overplaatsing naar een open groep zal bepleiten. Doordat Lars geen eigen telefoon bij zich heeft, belt hij mij via diverse nummers van ‘vrienden’. Ik sla alle nummers direct op in mijn eigen contactenlijst. Ik bel met degene met wie hij het vaakst door de stad zwerft en leg hem de situatie uit. Smeek hem om op Lars in te praten dat hij MOET komen. De jongen belooft dat hij zijn uiterste best zal doen en er desnoods persoonlijk voor zal zorgen dat Lars op tijd bij de rechtbank verschijnt.

Een uur voordat het zover is, belt Lars nog op om te zeggen dat hij echt niet gaat komen. Ik hoor de paniek in zijn stem.