Zorgenzoon – deel 10: “Lars is ontsnapt en ik moet naar het buitenland”

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Hij heeft maar een wens: er zo snel mogelijk weer uit komen. Dus loopt hij weg.

Op een zomerse vrijdagmiddag eind augustus gaat de telefoon. Een begeleider van de instelling informeert hoe het mij gaat. “Prima,” antwoord ik, verwonderd over zijn vraag. “Ik heb helaas niet zulk goed nieuws, Lars is weggelopen tijdens het boodschappen doen,” laat hij er zacht op volgen. Lichte paniek maakt zich van mij meester. Verdorie, had ik het toch goed voorvoeld. “En nu?” vraag ik bezorgd. “We hebben een telex uitgestuurd naar alle politiebureaus in Nederland, met een signalement van Lars en het verzoek naar hem uit te kijken. Maar we verwachten niet dat hij ver zal komen, hij heeft geen telefoon of geld bij zich en ook geen identiteitsbewijs.” De man doet zijn best geruststellend te klinken. Ik wist het, ik wist het, schiet het door mijn hoofd. Alles klopt, de opgewektheid van Lars tijdens het bezoek van vorige week, de tas met meegegeven kleding. Ik weet nog een ding zeker: als Lars iets in zijn hoofd heeft, gaat het gebeuren ook. Het gaat hem zeker lukken om de provincie waar hij al een zomer opgesloten zit, te verlaten en naar het westen te reizen. Hij gaat naar mij toekomen. En dat komt slecht uit, want ik moet morgen op reis voor mijn werk. Vier dagen naar het buitenland. Shit.

In dubio

In mijn hoofd speel ik de mogelijke scenario’s af. Ik moet mijn reis cancelen, ik moet thuisblijven en helpen om Lars te zoeken. Stel dat hij gewond raakt. Als ik in het buitenland zit, kan ik niet binnen een uur ter plekke zijn als hij gevonden wordt. Aan de andere kant: Ik had me erg verheugd op de trip en bovendien, als ik thuis blijf word ik gek van de ongerustheid, doe geen oog dicht en zit dag en nacht voor het raam om te kijken of hij al komt. Ik word gek van mijn eigen gepieker, kan wel huilen. Maar huilen helpt niet. Ik overleg met Harm, die mij aanraadt wel te gaan. “Je kunt niets doen, ga gewoon,” is het enige wat hij zegt.