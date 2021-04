Zorgenzoon – deel 41: “Hij zit al twee dagen in de cel, mag hij naar huis?”

Lars, die wegens ernstige gedragsproblemen anderhalf jaar in een instelling woonde, is terug in zijn geboortestad Amsterdam. Nadat hij een paar maanden bij een begeleid wonen groep heeft gewoond, krijgt hij voor zijn achttiende verjaardag een eigen flatje toegewezen. Met camerabewaking. Tijd om op eigen benen te leren staan, vindt men. Zijn moeder ziet alles met lede ogen aan. Op een dag wordt hij door politie gearresteerd wegens verboden wapenbezit.

Het weekend kruipt voorbij. Vooral de zondag is lang en leeg. Lars zit al twee dagen in de cel. Ik mag hem niet bezoeken. Alles is anders nu hij achttien is. De advocaat is nu mijn praatpaal. Hij spreekt Lars regelmatig en doet naderhand verslag aan mij. Lars wordt maandag voorgeleid. “Het gaat heel spannend worden,” legt de man mij uit. “Omdat er zoveel steek- en schietincidenten zijn onder Amsterdamse jongeren, is justitie enorm gefocust op verboden wapenbezit. En helaas is Lars’ naam bekend in het politiesysteem.” Dat begrijp ik. De vele keren dat hij is weggelopen uit de instelling staan allemaal keurig vermeld in de landelijke registers. Ook het aantal malen dat hij is staande gehouden of bekeurd wegens het rijden op een scooter zonder rijbewijs, te hard rijden, stoptekens negeren en de aanrijding die hij veroorzaakte, maar waarbij thank god niemand gewond raakte, staan in de politiecomputer. Tel daarbij de verdenking van inbraak op en er is een serieuze waslijst voor de stempel ‘probleemjongere met criminele neigingen’.

Zestien

Wat zit het leven toch raar in elkaar. Vier dagen geleden vierde Bente nog haar zestiende verjaardag. Zowat de hele ex-schoonfamilie gaf acte de presence in ons piepkleine huisje. Ex-schoonzussen, waar ik altijd dol op was en maar liefst twee neven en een nichtje, allen studenten, hebben de moeite genomen om langs te komen. Iedereen wil de dwarse puber, die het zo moeilijk had en eigenlijk nog wel heeft, een steuntje in de rug geven. Ook haar vader Harm meldt zich. In de ruim drie jaar dat we uit elkaar zijn, is dit de eerste keer dat hij zich op ons terrein begeeft. Ik doe net of het allemaal heel normaal is en serveer thee, taart, champagne en borrelgarnituur. Het is zowaar gezellig. Bente straalt. Als na een uur de deurbel meermalen hard weerklinkt, weet ik dat ook Lars in aantocht is. Even later zit hij onwennig aan tafel en werpt steelse blikken op zijn vader. Ik ben trots op hem, dat hij zich over zijn weerstand heen heeft gezet en op de verjaardag van zijn zusje is gekomen.

Scheurpak

En nu zit Lars in de gevangenis. Alleen. In een zogeheten ‘scheurpak’, een hansop gemaakt van papier. Zodat je niets kunt los losknopen of vastbinden. Volgens de advocaat houdt hij zich rustig. Hij is meerdere keren verhoord en zal maandagochtend 11.00 uur worden voorgeleid aan de officier van justitie.