Lars, die wegens ernstige gedragsproblemen anderhalf jaar in een instelling woonde, is terug in zijn geboortestad Amsterdam. Aanvankelijk woont hij op een woongroep voor begeleid wonen, maar als hij achttien wordt, krijgt hij een eigen flatje toegewezen. Met camerabewaking. Tijd om op eigen benen te leren staan, vindt Jeugdzorg. Wanneer Lars gearresteerd wordt wegens verboden wapenbezit, wordt hij in een studio buiten de stad geplaatst. Te ver weg van school en van zijn moeder, vindt hij, en hij komt definitief weer thuis wonen.

Nu Lars weer thuis woont, is het wel even inschikken voor Bente en mij. Ten eerste is hij fysiek zeer nadrukkelijk aanwezig, omdat hij veel herrie maakt bij alles wat hij doet. Stampen op de trap, luid bellend door het huis lopen met de telefoon op de speaker en als hij middenin de nacht thuiskomt doet hij alle lampen aan, omdat hij allang weer vergeten is dat wij al in bed liggen. Waar Lars is, is reuring en kabaal.

Daarnaast neemt hij ook figuurlijk veel ruimte in. Als hij iets eet, is het daarna altijd een rommel. Hij spoelt niets af, laat alles liggen zoals het uit zijn handen valt. Ook zit hij graag aan andermans spullen. Zo mist Bente geregeld sportvestjes uit haar kast, trekt hij rustig haar joggingbroeken aan en pakt ook verder ongevraagd alles wat hij nodig heeft. Binnen een maand nadat Lars weer zijn intrede bij ons gedaan heeft, zijn we twee paar oortjes en drie telefoonopladers verder. Hij neemt ze mee naar buiten, stopt ze in zijn zak, laat ze ergens liggen of verliest ze.

Boos wordt Bente ervan. Ze is zuinig op haar spullen en kan het niet uitstaan dat haar grote broer alles kapot of kwijt maakt. Geregeld moet ik tussenbeide komen als er een woordenwisseling ontstaat over door hem toegeëigende spullen. Bente is mondig geworden en pikt het niet meer dat haar broer zonder te vragen zomaar even iets van haar ‘leent’. Als ik Lars erop aanspreek, verheft hij zijn stem en zegt dat ik een zeikerd ben en dat Bente gierig is. Pff. Ik vraag me af hoe lang we dit gaan volhouden zo.

Van de trap gevallen

Het is een zonnige, winterse zaterdag. Na het hardlopen met mijn vriendin, besluiten we koffie te drinken op het buitendek van haar woonboot. De trap naar boven wordt uitgeklapt en gewapend met twee kopjes cappuccino beklim ik een paar tredes. Als ik halverwege ben, voel ik dat de trap gaat schuiven en naar achteren klapt. Ik val, de koffietjes vliegen door de lucht en de trap belandt op mij. Ik voel een stekende pijn in mijn ribben en in mijn linkerbeen. Gillend van de pijn lig ik op de grond. In mijn scheenbeen zit een diepe vleeswond. Mijn vriendin komt aangerend. ‘Oh sorry sorry, ik ben vergeten de trap vast te zetten,’ zegt ze half huilend. En met een blik op mijn been: ‘Kom, we gaan gauw naar het ziekenhuis.’

Twee voeten op de grond

Bij de spoedeisende hulp strompel ik uit de auto. Gelukkig mag ik gauw op een bed liggen. Het duurt een poos voordat er iemand tijd heeft om naar deze gevallen vrouw te kijken. De hele middag breng ik door op de eerste hulp. Mijn been wordt gehecht en mijn ribben gefotografeerd. ‘Misschien zijn ze gebroken en we moeten zeker weten dat je longen niet zijn doorboord,’ zegt de dienstdoende arts opgewekt. Gelukkig blijkt dit allebei niet het geval. De ribben zijn slechts gekneusd. De arts, een knappe jonge vrouw, hijst me overeind. Ik voel me een onhandige bejaarde. Wat betekent het op energetisch niveau ook alweer, als je van de trap valt?

Terwijl ik wacht tot ik door een vriend uit het ziekenhuis wordt opgehaald, google ik het even snel. ‘De trap is een middel om van het ene (aardse) niveau naar het andere niveau (het hogere bewustzijn) te komen. De treden representeren nog de stappen die moeten worden beklommen.’ Het is me duidelijk: ik moet met twee voeten op de grond blijven staan en mijn ogen openhouden en goed kijken waar ik loop in plaats van omhoog te rennen waar het zonlicht lonkt. Of, zoals mijn coach altijd zegt: ‘Houd je hoofd erbij en zorg goed voor jezelf.’

Doolhof

Met een been vol hechtingen en een paar zeer pijnlijke ribben worstel ik mij door de week. De vrijdag na de onfortuinlijke valpartij stap ik met Bente in de auto om naar Utrecht te rijden, waar ze praktijkexamen voor de scooter gaat doen. Het is nog vroeg en een beetje donker buiten. Lars slaapt nog. Hij heeft zijn lange lichaam in zijn dekbed gerold. Alsof er een reuzeknakworst in bed ligt. Een toefje haar piept er aan de bovenkant uit. Ik kijk nog even naar hem voor we vertrekken. Zijn aanblik ontroert me: hij is zo groot en klein tegelijk. Het gigantische lichaam dat nu zo rustig ligt, waarin een kinderlijke geest wacht op wat de nieuwe dag brengt. Het leven is voor hem een doolhof. Steeds raakt hij de weg kwijt of slaat een doodlopend stuk in. Ik wil hem helpen, redden. Net als prinses Ariadne uit de Griekse legende Minotaurus, die met haar betoverde gouddraad de weg door het het labyrinth moest wijzen.

Uit huis

Is Bente aanvankelijk een beetje stilletjes, naarmate we langer in de auto zitten, wordt ze spraakzamer. Ik realiseer me dat het voor haar niet makkelijk moet zijn met een broer als Lars. Hadden we het eerst relatief rustig en regelmatig ook wel gezellig samen, sinds Lars thuis woont spreek ik Bente maar mondjesmaat. Lars eist alle aandacht op. ‘Hij is echt niet wijs, mam,’ zegt ze tegen me. Dan: ‘Ik denk dat ik eerder uit huis ben dan hij.’ Hoezo, vraag ik haar terwijl ik een opkomend onrustig gevoel in mijn maag probeer weg te duwen. ‘Omdat ik mijn school eerder af heb dan hij,’ antwoordt ze stellig. ‘Wie weet,’ antwoord ik haar. Hoewel ik merk dat ik na drie jaar lang knokken doodmoe ben, zowel geestelijk als lichamelijk, moet ik niet aan het moment denken dat de kinderen het nest gaan verlaten. Integendeel, ik ben juist blij dat Bente nog, en in Lars’ geval weer, aan boord is.

Geslaagd

Als we aankomen op het industrieterrein waar het examen zal worden afgenomen, is het al helemaal licht. ‘Zet ‘m op, schat,’ zeg ik tegen Bente, die licht gestrest uitstapt. Ik kijk haar na, hoe ze met quasi nonchalante tred richting het kantoortje loopt. Binnen een uur is ze terug. Ze stapt in, haar gezicht uitdrukkingsloos. ‘En, geslaagd?’ vraag ik vol verwachting. ‘Nee,’ antwoordt ze terwijl ze me aankijkt. Om er direct op te laten volgen: ‘Natuurlijk wel!’ en ze barst in lachen uit. We lachen samen. Eventjes maar. ‘Kom, we gaan naar huis,’ zegt ze terwijl ze in haar telefoon duikt om het goede nieuws aan haar vriendinnen te appen. Ik ben blij voor haar en trots op haar: eindelijk een positief bericht. Iets wat gelukt is. Ik denk aan Lars, die sinds groep acht geen enkele beproeving meer met goed gevolg heeft afgelegd. Ik hoor Blondie op de radio. One way or another. Ik zet ‘m harder.

Lars (18) is een jongen met ADHD en licht autisme. Zijn gedragsstoornis brengt hem regelmatig in de problemen. Zijn moeder, Febe van Otterlo, is freelance journalist. Om privacyredenen zijn de namen in deze column gefingeerd. De naam Febe van Otterlo is een pseudoniem.