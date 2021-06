Lars, die wegens ernstige gedragsproblemen anderhalf jaar in een instelling woonde, is terug in zijn geboortestad Amsterdam. Aanvankelijk woont hij in een woongroep voor begeleid wonen, maar als hij achttien wordt, krijgt hij een eigen flatje toegewezen. Met camerabewaking. Tijd om op eigen benen te leren staan, vindt Jeugdzorg. Wanneer hij gearresteerd wordt wegens verboden wapenbezit, wordt hij naar een studio buiten de stad overgeplaatst. Dat vindt hij veel te ver weg van school en van zijn moeder dus hij besluit definitief weer thuis te komen wonen.

Seks

Op een avond is Lars verdacht vroeg thuis. En verdacht aardig. “Ma, er komt straks een meisje langs. Geen rare vragen stellen hoor”, zegt hij. Ik kijk hem even kort onderzoekend aan. “Prima”, zeg ik. “Hoe heet ze?” “Puck”, antwoordt Lars en hij kijkt ongemakkelijk. Goh, dit is toch wel even een bijzonder moment. Dat je als moeder geconfronteerd wordt met het feit dat je kind bezig is met de liefde. Of iets wat ervoor moet doorgaan. Mijn kind heeft seks. Ik wist wel dat hij geen maagd meer was, dat heeft hij me ooit eerlijk opgebiecht toen ik bij hem op bezoek was in de instelling in Groningen, waar hij een time-out plaatsing had. Ik herinner me nog goed hoe we daar lagen, naast elkaar in zijn piepkleine gevangenisbedje terwijl we televisie keken. En ineens stelde ik hem de vraag. Het was eruit of ik er erg in had. “Heb je al weleens seks gehad?” “Jawel,” luidde toen het antwoord. Meer wilde hij er niet over kwijt.

Gegiechel

Nu, anderhalf jaar later word ik zomaar met het liefdesleven van mijn oudste zoon geconfronteerd. En dient er zich een jongedame aan. Ineens staat ze in de kamer. Klein, met lange zwarte haren, felle donkere ogen en prachtige volle lippen. Ze draagt een spijkerbroek met een wit T-shirt. Geen make-up. “Dag mevrouw, hoe gaat het?” vraagt ze vriendelijk. Meer tijd gunt Lars zijn moeder de pottenkijker niet, hij dirigeert zijn bezoek direct naar boven, naar zijn kamer. Ik vraag of ze thee willen. “Graag mevrouw.” Vervolgens hoor ik een hoop gegiechel en gefluister en Lars komt nog een keer naar beneden om een kopje thee met suiker voor zijn vriendin te halen. Daana wordt het heel stil. Ik ga in bed liggen met een boek. Midden in de nacht hoor ik Puck de trap af sluipen en de deur uit gaan. Hoewel ik het idee lastig vind dat Lars binnenkort wel eens kon uitvliegen, vind ik het fijn dat hij een meisje heeft. Wie weet kan ze hem op het juiste spoor brengen.

Vuurwerk