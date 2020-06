Hoewel het coronavirus zeker nog niet verdwenen is in Nederland, is het op de ic’s wel eindelijk wat rustiger. En dat is maar goed ook. Het overgrote deel van het zorgpersoneel geeft aan dat zij te zwaar belast zijn tijdens de coronacrisis.

Dat blijkt uit een enquête die door ruim 6.600 zorgmedewerkers is ingevuld.

Het onderzoek kwam vanuit het tv-programma Hollandse zaken van Omroep Max en vakbond FNV. Daaruit blijkt dat het zorgpersoneel zelf aangeeft dat zij veel te zwaar belast zijn tijdens de coronacrisis. Een kwart van het zorgpersoneel wil nu minder gaan werken of zelfs stoppen, terwijl mensen in de zorg juist zo hard nodig zijn.

Drukte nog niet voorbij

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong geeft aan dat de werkbelasting van het zorgpersoneel echt veel te hoog is. “Veel verpleegkundigen hebben ten tijde van corona moeten bijspringen op de intensive care, waardoor de overige zorg stil lag en er werk is blijven liggen. Dat moet nu alsnog worden uitgevoerd”, vertelt ze. “De drukte is bepaald nog niet voorbij.”