Zorgpersoneel start tegenreactie op BN’ers: #wijdoenwelmee

Het is je vast niet ontgaan: maandag keerden een aantal bekende Nederlanders zich tegen het coronabeleid met de boodschap #ikdoenietmeermee. Er ontstond grote ophef op social media, en ook het zorgpersoneel van het Beatrixziekenhuis te Gorcum kon de actie niet verkroppen. Ze starten nu een tegenreactie onder de hashtag #wijdoenwelmee.

Het zorgpersoneel laat zo op ingetogen wijze een tegengeluid horen.

Videoboodschap

De groep BN’ers bestond onder anderen uit zangeres Famke Louise, dj Hardwell en zanger Thomas Berge. Ook Tim Douwsma, Gers Pardoel, Brace, Mental Theo en rapper Bizzey deelden de videoboodschap maandagavond klokslag 18.00 uur op hun Instagam-account. In de video spraken ze de woorden: “Alleen samen krijgen we de overheid weer onder controle. Ik doe niet meer mee, free the people.”