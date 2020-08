De belangrijke reden waarom #zorgpersoneel nu trending is op Twitter

Nadat het coronadebat op woensdagavond in tumult eindigt en ‘de coalitie letterlijk is weggerend’, is de hashtag #zorgpersoneel trending op Twitter. Maar waarom is dat? Libelle praat je bij.

De hele dag kwamen Kamerleden bijeen voor het zogeheten coronadebat. Maar toen puntje bij paaltje kwam en er gestemd moest worden over salarisverhoging voor het zorgpersoneel, waren er ineens niet genoeg Kamerleden present. Tot grote ergernis van de oppositiepartijen.

Geert Wilders pleit voor salarisverhoging voor het zorgpersoneel. Maar om een hoofdelijke stemming te houden, heb je 76 Kamerleden nodig. Op het moment dat de stemming moest plaatsvinden waren er nog ‘maar’ 62. Schandalig, aldus sommige politici.

Wilders: “De coalitie is massaal weggelopen, dat is een schande.” Het wekte ook woede op bij Jesse Klaver van GroenLinks. “Collega’s die weglopen zodat we geen quorum hebben, dat is ronduit ondemocratisch.” Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher is hier niet over te spreken.

Andere kant van het verhaal

Maar wat is de andere kant van het verhaal? D66-Kamerlid Paul van Meenen vertelt op Twitter dat er niet eens een stemming over de salarisverhoging van het zorgpersoneel plaats kon vinden. Dat heeft namelijk alles te maken met de huidige maatregelen omtrent het coronavirus.

“Onzin! Dit is de regel die de Kamer zelf heeft vastgesteld over hoofdelijke stemmingen”, schrijft hij bij de volgende tweet. De Kamer zou zelf hebben vastgesteld dat er meer tijd nodig is om een hoofdelijke stemming te plannen, en dat het niet zo snel kan zoals Wilders gisteren probeerde.

Onzin! Dit is de regel die de Kamer zelf heeft vastgesteld over hoofdelijke stemmingen 👇 https://t.co/XHcnC1IRxl pic.twitter.com/Z78G642pjK — Paul van Meenen (@Paul_van_Meenen) August 12, 2020

Reacties op Twitter

De reacties op Twitter zijn niet mals. Met #zorgpersoneel laat menig gebruiker van zich horen.

Voor het stemmen de coalitie uit? Ik vind dat we de tag #applausvoordezorg maar weer moeten inluiden na het debacle van gisteren. Een structureel betere beloning voor de zorg mag mijns inziens nooit weggestemd worden! #zorgpersoneel #schandalig — Annet de Graaf (@snapthecity) August 13, 2020

@2eKamertweets Slap excuus. Voor een dergelijke belangrijke motie doen jullie dan toch gewoon allemaal even een mondkapje op? Probleem opgelost en er had dus gewoon gestemd kunnen worden vóór salarisverhoging #zorgpersoneel — Rogier van Luyken (@rogiervanluyken) August 13, 2020

Goedemorgen, ik lees in mijn tijdlijn veel berichten over weglopende kamerleden. Als dit echt zo is dan wordt het tijd dat het #zorgpersoneel gewoon de boel maar eens echt een dag platgooit. #wittestaking. #tweedekamer — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) August 13, 2020

Motie over zorgbeloning weggestemd

Ondanks dat ze er op woensdag niet uitkwamen in Den Haag en er nog geen stemming kon plaatsvinden, is het belangrijk om te weten dat de motie over de zorgbeloning na drie keer stemmen alsnog is weggestemd. Dat gebeurde in juni al toen 73 leden tegen stemden en 71 voor. Daardoor hoeft het kabinet niet te zorgen voor een betere structurele beloning voor het zorgpersoneel. Wel werd er eerder een bonus toegezegd.

