12 november is een belangrijke datum voor de zorgverzekeraars in Nederland, want op of vóór deze dag moeten ze hun klanten op de hoogte brengen van de nieuwe zorgpremie. Grote kans dat jij inmiddels al bericht hebt gehad over de stijgende premie voor het komende jaar. Dit is wat er gaat veranderen als je bij een grote zorgverzekeraar bent aangesloten.

Er is in ieder geval goed nieuws: de impact van het coronavirus op de premie van volgend jaar valt mee. Maar met Prinsjesdag vers in ons geheugen weten we dat we niet te vroeg moeten juichen, want de premie stijgt ook in 2021 door. In september werd Nederland namelijk al voorbereid op een stijging van de basispolis van een kleine € 5,- per maand, waardoor je op een bedrag van € 122,- uitkomt. Het eigen risico blijft gelijk.

De zorgpremie bij de grote zorgverzekeraar

De grote zorgverzekeraars in Nederland tellen gezamenlijk zo’n 13 miljoen klanten. Ben je ook aangesloten bij CZ, Zilveren Kruis of VGZ? Dan kun je volgend jaar op de volgende premie voor de basispolis rekenen.