Zóveel geld lopen de Meilandjes per week mis door alle annuleringen

Door alle annuleringen is het een pittige tijd voor de familie Meiland. Het is een financiële klap voor ze, maar hoeveel geld lopen ze nu eigenlijk mis?

Het chateau van de Meilandjes was vorig jaar een enorm succes, maar 2020 is een pittig jaar. Vanwege het coronavirus mogen ze al een poos geen gasten meer ontvangen, waardoor ze geen inkomen meer hebben.

Hoewel Frankrijk per 15 juni weer de grenzen opent voor toeristen, heeft de familie Meiland besloten geen gast meer te ontvangen. Het chateau is niet in te richten om aan de voorwaarden van de nieuwe regelgeving te voldoen, tenzij ze een halve bezetting zouden realiseren. Om geen onderscheid te maken tussen wie ze wel en wie ze geen zorgeloos verblijf op het chateau bieden, hebben ze besloten alle reserveringen te annuleren.

In de aflevering van maandagavond rekent Erica uit hoeveel geld ze precies mislopen en dat is aardig wat. Erica geeft toe dat ze weken de kop in het zand heeft gestoken, maar nu toch echt de waarheid onder ogen moet komen. En dat is niet mis: per week lopen ze nu 8.500 euro mis, wat betekent dat de familie 1000 euro per dag verdient met het verhuren van de kamers in het chateau.

Wanneer Erica het vervelende nieuws aan Martien en Maxime vertelt, raakt Maxime in paniek. “Maar luister, dan gaan wij toch failliet? En dat geld hebben we nog niet uitgegeven, want dan hebben we helemaal een probleem hè?”, zegt ze. Maar ze komt gelijk met een oplossing: “Dan moet er iemand de prostitutie in.” Daar wil Martien niets van weten en wordt gelijk boos. Hij gaat nog liever bitterballen verkopen dan dat zijn dochter achter het raam moet. De kijkers thuis moeten wél hard lachen om de oplossing van Maxime.

Maxime: hebben we dat geld al uitgegeven, want anders moeten we de prostitutie in 🤣🤣 #chateauMeiland — Lianne van Veen (@Liedje87) June 1, 2020

#chateauMeiland bitterballen of prostitutie… wat doen we ? — Tomesh Beumken (@TomeshBeumken) June 1, 2020

“Ik ga nog liever bitterballen op een markt uitdelen dan in de prostitutie”#chateaumeiland — TV-kijkert (@ThijsH16) June 1, 2020

Lekker de prostitutie in…. #chateauMeiland — Andrew S (@andrew_1986_) June 1, 2020

Bron: Chateau Meiland. Beeld: Ruh van Baaijen | Talpa