Zoveel jaar geleden zoenden Bridget en André voor het eerst

Sinds bekend werd dat Bridget Maasland de nieuwe liefde van zanger André Hazes is, draait de geruchtenmolen overuren. Hoewel het stel eerst aangaf elkaar slechts 1 week te kennen, bevestigt Bridget nu dat er in 2014 al voor het eerst werd gezoend.

De Telegraaf kwam met het gerucht dat André en Bridget sex zouden hebben gehad op de bruiloft van Patty Brard in 2014. Bridget laat aan RTL Boulevard weten dat dit grote onzin is, maar dat er die avond wel gezoend is: “Ik heb die avond absoluut geen ‘huwelijksnacht’ beleefd met André. Er is die avond een zoen geweest, meer wil ik hier niet over kwijt.”

Advertentie

Kwetsend

Ook zegt Bridget dat deze zoen destijds niet veel voor haar betekende. Ze vindt het kwetsend dat het gerucht dat de twee die avond sex zouden hebben gehad naar buiten is gebracht zonder hoor en wederhoor toe te passen.

Waren André en Monique al samen?

De bruiloft van Patty vond plaats in september 2014. In augustus 2014 deelde André het eerste kiekje met Monique en zouden de twee al samen zijn. Het lijkt er dus toch op dat André in het prille begin van zijn relatie met Monique al vreemdging.

Reactie Roxeanne

Inmiddels heeft ook zus Roxeanne gereageerd op de liefdesperikelen van haar broer: “Het is allemaal al pijnlijk genoeg. Ik vind niet dat ik degene ben die daar iets over hoort te zeggen. Ik wens ze allemaal heel veel sterkte.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Linda. Beeld: ANP