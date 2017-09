Zoveel spinnen heb je nog nooit gezien: "Ik heb er nu een miljoen in mijn huis"

Voor iedereen die last heeft van arachnofobie, kan deze beelden maar beter niet bekijken.

Want een Amerikaanse man filmde een vreemde spin die hij zag op zijn oprit.

Brrr

Maar al gauw ontdekte hij dat het gaat om honderden spinnen: de moederspin vervoert honderden spinnen op haar rug. En dat is op z’n zachtst gezegd best een beetje eng; zélfs voor mensen die niet bang zijn voor spinnen. Hier wordt iedereen bang van. “Wat is dat in godsnaam”, vroeg de man zich nog af op social media.

Met mama mee

Spinnen dragen hun kinderen vaker op hun rug, om ze te beschermen. Ergens vindt de man het wel mooi om te zien hoe de diertjes bij hun moeder blijven en vervolgens hun eigen weg gaan. “Wat ik niet zo leuk vind, is dat ik nu een miljoen van die dingen in mijn huis zal hebben”, aldus de man.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: LiveLeak