Zóveel verdient de componist van de muziek in de Efteling per jaar

Als je aan de Efteling denkt, denk je gelijk aan die prachtige sprookjesmuziek. Maar wat verdient de componist van de Efteling eigenlijk?

Heel weinig blijkbaar…

Advertentie

Overal te horen

Componist Maarten Hartveldt heeft speciaal voor de Efteling alle muziek gecomponeerd. Dat betekent dat al sinds 2004 ieder jaar miljoenen mensen naar zijn betoverende klanken luisteren. Of je nu op het toilet zit, in een restaurant aan het eten bent of in de wachtrij van een attractie staat: overal waar je komt hoor je de muziek van Hartveldt. Het hoort bij de Efteling.