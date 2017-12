Zoveel verdient Mariah Carey elk jaar weer met haar kersthit 'All I Want For Christmas'

Al bij de eerste noten van Mariah Carey’s ‘All I want for Christmas’ weet 90% van de mensen welk liedje het is. Nog steeds is het nummer veel op de radio te horen. Maar hoeveel verdient de zangeres daar eigenlijk nog mee?

Het is misschien een beetje schrikken, maar de knaller van een kersthit van Mariah komt al uit 1994. Best knap dat we dit nummer meer dan 20 jaar later nog steeds allemaal kennen (en het stiekem nog steeds ons favoriete nummer is). Mariah vindt dat waarschijnlijk ook helemaal niet erg, want volgens Daily Mail verdient de zangeres nog steeds elk jaar €445.000 met het nummer doordat het wordt gedraaid op de radio, Spotify en Youtube.

Kerstoptredens

Dat is nog niet alles. Mariah geeft ook nog een paar keer per jaar speciale kerstoptredens waar ze zo’n 300.000 euro per show mee binnenharkt. Al met al levert die kerstperiode Mariah dus elk jaar flink wat geld op.

Bron: Glamour.nl. Beeld: Instagram.