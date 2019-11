Zoveel vrouwen kunnen zichzelf 'economisch zelfstandig' noemen

Wat betreft vrouwenemancipatie zijn we nog lang niet waar we moeten zijn. Maar stapjes worden gezet. Moeders zijn namelijk steeds vaker economisch zelfstandig en dus niet afhankelijk van het inkomen van hun partner.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Emancipatiemonitors ‘m/v-stat’. Op basis daarvan meldde het CBS dinsdagmorgen dat het aantal moeders dat voldoende verdient om zichzelf te onderhouden is gegroeid. Van 57% in 2011 is het percentage gegroeid naar bijna 65% in 2018. Hierbij gaat het om moeders van minderjarige kinderen met een vaste partner.

Advertentie

Werken na de geboorte

Dit komt omdat vrouwen vaker blijven werken na de geboorte van hun eerste kind. Vaak blijven ze ook een gelijk aantal uren maken. Hierdoor blijven ze voldoende verdienen om boven de grens van economische zelfstandigheid uit te komen.

Bijstand

Maar wat is die grens? Het inkomen dat wordt gezien als ‘economisch zelfstandig’ is een minimaal inkomen op bijstandsniveau voor een alleenstaande. In 2018 was dat 960 euro netto per maand. Het is een stap in de goede richting. Al ligt bij mannen nog altijd het percentage vele malen hoger: maar liefst 80% verdient boven dit minimum.



Kun jij jezelf economisch zelfstandig noemen?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: CBS. Beeld: iStock.