Zuid-Afrikaanse vrouw (37) bevallen van een tienling

Begin deze week kreeg Gosiame bij 29 weken opnieuw een echo, waar ze de volgende boodschap te verwerken kreeg: er bleken maar liefst tien hartjes te kloppen; van zeven jongens en drie meisjes. Na de ontdekking van de tienling werden de kinderen meteen met een keizersnede ter wereld gebracht.

De vader van de tien baby’s zegt tegen dagblad Pretoria News: “Ze was zeven maanden en zeven dagen zwanger. Ik ben blij, ik ben emotioneel. Ik kan niet veel zeggen.” Het gaat goed met de moeder en de baby’s, die de komende maanden nog in de couveuse in het ziekenhuis liggen.

Not one, or two, or three, not even four! But 10 bundles of joy.

A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the current Guinness World Record. Thirty-seven-year-old Gosiame Thamara Sithole gave birth to her decuplets at a Pretoria hospital last night. Doctors pic.twitter.com/BmKuVnwkly

