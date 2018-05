Zuiderlingen opgelet: alwéér code geel

Het zit niet mee voor de zuidelijke provincies van ons land. Was in Zuid-Limburg na hevige regenval deze week nog sprake van enorme modderstromen, vandaag geldt alweer code geel.

In de tweede helft van de middag en in de avond komen vooral in het zuiden van het land enkele stevige onweersbuien voor met kans op hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd, meldt het KNMI. Voor de provincies Zeeland, Brabant en Limburg is code geel afgegeven.

Bron: KNMI. Beeld: ANP

