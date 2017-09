Zó ziet de zus van Arie Boomsma eruit

Presentator Arie Boomsma komt uit een gezin van 5 kinderen.

Op Instagram laat hij zien dat hij hartstikke trots is op zijn zus Marije.

Mooi

Hij plaatst een prachtige foto van haar op zijn account. Arie werd geboren als 2e zoon in een domineesgezin op Marken. Hoewel het op social media lijkt alsof Arie een rooskleurig leventje leidt, heeft ook hij het soms moeilijk. “Ik kom uit een gezin met twee verslaafde broers, heb vrienden die depressief zijn, in een inrichting zitten, vrienden verloren. Ik heb ook een aantal mislukte projecten gedaan. Ik heb óók mijn sombere dagen, wanneer het niet zo lekker gaat.”

Gezinnetje

Samen met zijn vrouw Romy heeft Arie een dochter; Bobby Jo. In december verwacht het stel een tweede kind. Het wordt een jongetje. Arie kan niet wachten tot het zover is: “Een jochie. Wéér alles nieuw. Ik ben zó benieuwd. Op wie gaat hij lijken, hoe is het over tien, vijftien jaar?”.

Mijn lieve zusje, met een verse Frida Kahlo op haar arm, door @timothyenglisch @schiffmacherveldhoentattooing Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 15 Sep 2017 om 12:30 PDT

Arie’s vrouw en zijn dochter:

💕 Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 30 Jul 2017 om 12:02 PDT

