Hartbrekend: zus (8) en broertje (5) weer hand in hand na ongeluk waarbij ouders overleden

Op 7 april sloeg het noodlot toe voor de familie Clemens uit Amerika. Na een dagje weg te zijn geweest met hun gezin kregen ze een botsing met een tegenligger. Een verschrikkelijke nachtmerrie voor de familie volgde.

Bij de botsing kwamen de ouders en hun twee maanden oude dochtertje Juliana om het leven. Hun andere kinderen Angie (8), Wyatt (4) en Zachary (5) belandden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nicholas (2) mocht het ziekenhuis al snel verlaten.

Ongeluk

De tegenligger van de familie was de controle over haar auto verloren. De vrouw en haar zoon raakten niet gewond. Voor het gezin eindigde het anders: moeder Karisa (29) en vader Jim (31) kwamen om het leven, net als hun baby.

Hartverscheurende foto

“Wyatt en Angela zijn nog altijd in kritieke toestand. Zachary is stabiel, maar wordt nog behandeld in het ziekenhuis”, schrijft hun tante op Facebook. Het lukte Zachary om zijn ziekenhuisbed uit te komen en in een rolstoel zijn zus Angie op te zoeken. Angie heeft waarschijnlijk een hersenletsel opgelopen. Een foto waarbij de twee hand in hand liggen op een ziekenhuisbed gaat momenteel de wereld over.

Begrafenis

Nicholas was de enige die de begrafenis van zijn ouders en kleine zusje kon bijwonen op 21 april. Om de rekeningen van de begrafenissen en de medische kosten van de kindjes te betalen, wordt er momenteel geld ingezameld. Momenteel is er in totaal 130.000 dollar ingezameld door duizenden mensen. “We zijn hoopvol voor de toekomst, maar beseffen dat er nog een lange weg te gaan is”, aldus de zus van moeder Karisa.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock