Zus Fajah Lourens vertelt openhartig over verlies zoontje

Een jaar geleden was Shanti, de zus van Fajah Lourens, getuige van een verschrikkelijk drama. De vader van haar zoontje gooide het jongetje uit het raam en sprong er zelf achteraan.

Afgelopen juli was het een jaar geleden dat het drama zich voor haar ogen afspeelde. In een interview met Flair doet Shanti nu haar verhaal. “Ik was compleet in shock nadat het gebeurd was. Echt in shock: ik herinner me bijna niets meer van de eerste uren, dagen en weken na die dag. Het was puur overleven”, vertelt de vrouw. Shanti vertelde er ook over in een interview met Grazia en zei toen over het ongeluk: “Dat beeld, dat geluid, dat vergeet ik nooit meer.”

Doorgedraaid

De vrouw vertelt verder dat het niet te bevatten en vooral niet te verklaren was wat er gebeurde. “Wat als ik 10 minuten eerder was of als ik mijn zoontje nooit weg had gebracht?”, vraagt de vrouw zich af. Een jaar later heeft ze de kracht gevonden om door te gaan. “Andere mensen zouden zelfmoord hebben gepleegd, ik ben niet doorgedraaid. Ik heb ervoor gekozen om door te gaan. Voor Elfin.”

Soulmates stay connected Een bericht gedeeld door Shanti Schiks (@shantischiks) op 22 Jul 2017 om 1:23 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.