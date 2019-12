Zelfde dag, 3 jaar later: zus George Michael (55) ook plots overleden

Melanie Panayiotou, de zus van George Michael, is afgelopen woensdag op Eerste Kerstdag op 55-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning in de Londense wijk Hampstead. De wereldberoemde zanger overleed exact 3 jaar geleden ook op 25 december.

De politie gaat niet uit van een misdrijf, meldt de Britse krant The Mirror.

Dood bevestigd

De doodsoorzaak van George Michaels zus is vooralsnog niet bekendgemaakt. Hun andere zus, Yioda, vond Melanie in haar woning. Ondertussen heeft John Reid, de advocaat van Michaels familie, de dood van Panayiotou bevestigd. “Uit respect naar de familie vragen we om privacy en rust”, aldus de advocaat.

Broertje George

Haar dood komt aan als een schok bij de familie. Ze moesten namelijk op 25 december 2016 ook afscheid nemen van haar jongere broertje George Michael, die op 53-jarige leeftijd aan hartfalen overleed. Het wereldicoon liet daarna meer dan 100 miljoen euro na aan Melanie en zijn andere zus Yioda. Ondertussen was Melanie nog werkzaam als kapster.

George en Melanie

De band tussen Melanie en George was hecht. Ze noemde hem altijd ‘Yog’ en reisde met hem mee de wereld over tijdens zijn tournees. Ze stond naar verluidt altijd klaar voor hem; een echte broer-zusband.

Erg verdrietig nieuws voor Wham! dus. En dat terwijl gitarist Andrew Ridgeley van plan was Kerstmis uitbundig te vieren, vertelde hij Libelle TV:

Bron: The Mirror. Beeld: ANP