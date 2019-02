Zus van omgekomen topvoetballer Sala herdenkt hem met emotioneel gedichtje

Romina Sala, de zus van de overleden topvoetballer Emiliano, herdenkt haar broer met een hartverscheurend gedichtje. Zijn levenloze lichaam werd donderdag opgedoken nadat het vliegtuig waar hij inzat neerstortte.

Het vliegtuig verdween op 21 januari van de radar tussen Frankrijk en Engeland. Hij was op dat moment samen met een piloot onderweg in een klein vliegtuigje naar zijn nieuwe ploeg: Cardiff City. Hij verliet daarvoor FC Nantes. Op zondag slaagde een onderzoeksteam erin het vliegtuig op te sporen op de bodem van Het Kanaal. Donderdag is bevestigd dat het lichaam van Emiliano Sala gevonden was, van de tweede inzittende is nog geen spoor gevonden.

Kort gedichtje

Na dit intens trieste nieuws plaatst Romina een mooie foto van haar broer op Facebook en schrijft daarbij:

Jouw ziel in mijn ziel

Schitter voor altijd

Verlicht op deze manier, de tijd van mijn bestaan

Ik hou van je Tito.

Onder de foto regent het steunbetuigingen. Voetbalclub Nantes liet intussen weten dat het nummer van Sala, 9, wordt ingehouden en voor altijd van hem blijft.

Hondje

Voordat bekend werd dat het vliegtuig en het lichaam gevonden waren, deelde Romina al een foto van Emiliano’s hond die trouw op zijn baas bleef wachten.

Bron: shownieuws. Beeld: ANP