Zó ziet de zus van Formule 1-held Max Verstappen eruit

Coureur Max Verstappen is de afgelopen tijd vaak in het nieuws.

Max heeft een jonger zusje, Victoria Verstappen. Ze woont in Amsterdam.

Ook racen

Het 17-jarige zusje van Max is bij het hele Formule 1-seizoen betrokken. Ze werkt als fotograaf voor haar broer en regelt zijn social media. Zelf heeft ze ook al duizenden volgers op Instagram.

En ze is net als haar gezinsleden dol op auto’s en racen. Max over zijn zus: “Ze moet eerst races gaan rijden, momenteel is ze alleen nog maar aan het trainen. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Natuurlijk is het voor een vrouw niet eenvoudig om de Formule 1 te halen, maar er moet ook iemand zijn die dat verandert.”

Wat vind jij, lijken de twee op elkaar?

Samen met hun vader:

