Zus Máxima ligt op dezelfde begraafplaats als hun vader begraven

Koningin Máxima, koning Willem-Alexander en de prinsessen hebben vrijdag hun jongste (schoon)zus en tante begraven. Dit maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

De uitvaart vond eerder dan verwacht en in besloten kring plaats.

Vader Jorge

Volgens het ANP ligt Inés Zorreguieta op dezelfde begraafplaats begraven als hun vader Jorge, die vorig jaar augustus op 89-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie. Dit zou dan begraafplaats Parque Memorial in Pilar zijn, een plaats die vlakbij hoofdstad Buenos Aires ligt.

Snelle uitvaart

Inés werd woensdagavond dood aangetroffen. Er werd verwacht dat de zus van de koningin dit weekend begraven zou worden, maar dat is dus vrijdag al gebeurd. Dat haar begrafenis binnen twee dagen plaatsvond, klinkt wellicht wat snel: in Nederland gebeurt dat vaak ‘pas’ na vijf dagen, terwijl het ook eerder mag – namelijk vanaf 36 uur na het overlijden. In Argentinië is het volgens Blauw Bloed juist gebruikelijk om binnen één of twee dagen de uitvaart plaats te laten vinden.

Letland

De agenda van koningin Máxima is voor de komende dagen leeggemaakt. Ze vergezelt koning Willem-Alexander niet meer bij zijn staatsbezoek aan Letland komende maandag, waar hij na hun tragische verblijf in Argentinië naartoe reist.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP

