Zus Merel Westrik gaat programma presenteren op RTL

Kirsten (36) treedt in de voetsporen van haar oudere zus Merel Westrik (41). Vanaf 10 mei is de blondine te zien in het live studioprogramma 112 Vandaag op RTL 5.

In het RTL5- programma, dat Kirsten presenteert met Pim Sedee en Gallyon van Vessem, worden iedere dag de opvallendste 112-meldingen en calamiteiten van de afgelopen 24 uur besproken. De presentatrices schakelen met verslaggevers in het land en interviewen experts, waaronder oud-politiewoordvoerder Ellie Lust.

Advertentie

Ervaring

Het is niet voor niks dat Kirsten juist voor dit programma is gevraagd. De Amsterdamse werkte eerder als politiewoordvoerder en was – net als zus Merel – nieuwslezer bij de lokale omroep AT5. “Bij dit programma komen mijn ervaring als maker en als politiewoordvoerder samen”, vertelt Kirsten in gesprek met AD. “Ik heb heel veel zin om de kijkers van RTL 5 te laten zien wat onze hulpdiensten allemaal tegenkomen en hoe zij elke dag weer het verschil maken in de levens van Nederland.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kirsten Westrik (@kirstenwestrik)

Overstap