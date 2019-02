Zó ziet de zus van nieuwslezeres Merel Westrik eruit

Wat toevallig! Kirsten Westrik gaat haar zus Merel achterna. Ze gaat namelijk als nieuwslezeres bij de Amsterdamse omroep AT5 aan de slag.

We kennen Merel Westrik nu natuurlijk allemaal van Wie is de Mol?, maar ze is natuurlijk bekend geworden als nieuwslezeres bij RTL Nieuws. En blijkbaar heeft haar zusje Kirsten ook tv-ambities.

Oude rol

Kirsten heeft haar baan als politievrouw namelijk opgezegd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze gaat als nieuwslezeres bij de Amsterdamse nieuwszender AT5 aan de slag. Heel toevallig, want dat is de oude rol van haar grote zus.

Oppassen

“AT5. De plek waar ik alles geleerd heb. En waar ik na de School voor Journalistiek mocht oefenen en fouten en meters mocht maken. Veel meters. Trots dat zus Kirsten Westrik daar nu nieuws leest. Ik moet nog oppassen voor m’n baan bij RTL Nieuws”, schrijft bij het kiekje op Instagram. De twee zussen zaten vrijdagavond aan tafel bij Twan Huys bij RTL Late Night om over hun tv-ambities te vertellen.

Twee druppels

Ze hebben onder andere laten weten dat ze een hele goede band samen hebben. Naast dat ze dezelfde tv-ambitie hebben, konden we vrijdagavond ook zien dat de twee zussen een beetje op elkaar lijken. Op Instagram delen zowel Merel als Kirsten regelmatig wat kiekjes. Wij zien duidelijk dezelfde ogen en lach. Wat denken jullie?

Bron: Instagram. Beeld: ANP