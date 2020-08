Zo ziet de zus van Meester Frank Visser eruit

Mr. Frank Visser jarenlang op tv te zien. Eerst als rijdende rechter, en inmiddels is hij dagelijks op de buis met het programma Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen?. Toch is er niet heel veel over de rechter zelf bekend.

Zo heeft hij het vaak over zijn vrouw in zijn programma’s, maar wie zij is, is nog altijd een groot mysterie. Toch weten we wel iets over een andere vrouw in zijn leven.

Zus Mr. Frank Visser

Sinds Mr. Frank Visser namelijk te zien is geweest in Verborgen verleden een paar jaar gelederen, is er iets meer bekend over zijn privéleven. In het programma was bijvoorbeeld zijn zus Emma te zien.