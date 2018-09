Zó ziet de zus van Naomi van As eruit

Naomi van As (35) is volop aan het genieten van haar zwangerschap en dat doet ze maar wat graag in het gezelschap van haar zus Anouk (32). De foto op het Instagram-account van Naomi bewijst maar weer hoeveel de twee op elkaar lijken.

“Zoek de verschillen”, schrijft de voormalig tophockeyster bij de stralende foto van de zusjes. En dat is best lastig, want jeetje wat lijken de twee dames op elkaar. Arm in arm lopen Naomi en Anouk door de straten van Amsterdam. Als twee druppels water! Het enige grote verschil is de ronde buik van de zwangere Naomi.

Eerste kindje

Naomi heeft sinds december 2007 een relatie met schaatskampioen Sven Kramer (32) en eind april maakten ze bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Wanneer Naomi precies is uitgerekend is nog niet bekend. Maar ze showt haar babybuik regelmatig aan haar trouwe volgers op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Zoek de verschillen…😉 #zusjes #tantetobe Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 14 Sep 2018 om 4:56 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram M A L L O R C A 🏖 #beachdays Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 16 Jul 2018 om 10:46 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Summertime ✌🏼🤙🏼☝🏼 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 31 Jul 2018 om 4:06 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP