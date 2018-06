Bijzonder: zus van Nicolette Kluijver bevalt óók van een tweeling

Als je moeder bent van een tweeling dan is dat al ontzettend speciaal. Maar als je zus dan even later ook een tweeling krijgt, dan is het helemaal een dubbel feestje.

De zus van presentatrice Nicolette Kluijver, Brenda, is bevallen van een tweeling. Nicolette (33) kreeg drie jaar geleden haar twee kindjes.

Toevallig: net als bij Nicolette gaat het om een jongen en een meisje. Brenda kreeg eerder al een zoon. Op Instagram schrijft Nicolette: “Welkom lieve neef en nicht. It runs in the family, mijn zus is de knapste, zo trots op jou”. Wat de namen zijn van de kinderen verklapt ze nog niet. Nicolette beviel in november 2014 van haar zoontje Jesse Joost en dochter Ana-Sofia Isabella.

Nicolette en haar toen nog zwangere zus:

Bron: AD. Beeld: Instagram