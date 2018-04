Zó ziet de zus van Patricia Paay eruit

Vandaag viert Patricia Paay haar 69e verjaardag. Hoe of wat ze gaat doen weten we natuurlijk niet, maar de kans is groot dat haar zus Yvonne van de partij is.

Yvonne Keeley (65) – Yvonne Christine Thelma Paaij – is net zoals haar zus bekend geworden als zangeres. Yvonne en Patricia brachten zelfs samen de single I Believe in Love uit. Dat was niet zo’n succes. Toen Yvonne zelf nummers uit wilde brengen, veranderde ze haar naam naar Keeley om verwarring met haar zus te voorkomen.

The Star Sisters

Vanaf 1983 was Yvonne een van de zangeressen in de groep ‘The Star Sisters’, waar Patricia Paay ook een van de zangeressen in was. De jaren daarna is Yvonne nog werkzaam geweest als radio-dj, maar daar stopte ze in 2004 mee.

Foto’s

Yvonne laat zich niet zoveel meer zien in de publiciteit. De 65-jarige zus van Patricia deelt online wel regelmatig foto’s samen met haar zus. En wat lijken ze op elkaar:

