Zó ziet de zus van Quinty Trustfull eruit

Hiep hiep hoera! Delphine, de zus van Quinty Trustfull (46), is vandaag jarig en mag vijftig kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren heeft Quinty een lieve foto van haar zus op Instagram geplaatst.

“Delphine, mijn lieve zus is vandaag 50 geworden”, schrijft ze bij de prachtige foto. Quinty laat gelijk ook even weten hoe trots ze op haar grote zus is. “Fien ik hou zo intens veel van je, en wat ben ik trots op de band die wij hebben, hoe we het samen doen en hoe we elkaar steunen door dik en dun. Ik hou van je! Zo zo veel. Happy birthday lieve schat!” Wat lief!

Trotse tante

Eerder deze zomer plaatste Quinty al een foto van Delphine en haar twee kinderen. “Kijk mij eens trots zijn op mijn neefje Levi (12) en nichtje Dana (12). Wat een kanjers. De tweeling van mijn lieve zus. Genoten van hun eindmusical. Ik moest huilen. Family first”, schreef de trotste tante toen bij de zoete foto van het viertal.

Bron: Instagram. Beeld: ANP