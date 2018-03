De zus van Gordon sleept hem voor de rechter om biografie

Gordon heeft bepaald geen vrienden gemaakt met zijn nieuwe biografie. Hij jaagde niet alleen Gerard Joling en John Ewbank tegen zich in het harnas, maar ook zijn zus Lydia.

Die is woest om de beweringen die Gordon in zijn boek Gordon, biografie van een entertainer doet. Hij schrijft onder meer dat hij als kind seksueel is misbruikt en dat hij vermoedt dat zijn broers en zussen hetzelfde is overkomen. Dát schoot Lydia behoorlijk in het verkeerde keelgat. “Het is niet waar. Je kan niet zomaar iets neerzetten en verzinnen. Dat hele ‘denken’ over de familie, wat hij schrijft, is voor zeventig procent gelogen. En dat doet zeer. Hij zet mijn ouders neer als een stuk vuil”, zegt Lydia tegen Telegraaf.

‘Pathologische leugenaar’

Daarnaast schrijft de zanger dat vlak na het overlijden van zijn moeder Marie iemand 250 euro van haar zou hebben gestolen aan haar sterfbed. “Hij vermoedt dat een van zijn zusters de portemonnee van mama heeft leeggehaald. Misschien heeft hij dat zelf wel gedaan, want mijn broer is een pathologische leugenaar. Ik ben er even klaar mee, ik wil gewoon dat de waarheid verteld wordt. En niet een boek vol met leugens.”

Gordons zus heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Het is dezelfde advocaat die ook is ingeschakeld door Gordons ex, arts in opleiding Kevin van B.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP