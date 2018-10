'Onbekende zus' van Yolanthe deelt bikinifoto en krijgt déze reacties

Yolanthe heeft 9 zussen en 4 broers. Haar jongere zusje Marina zorgt op social media voor wat opschudding.

Want wat lijkt de 24-jarige vrouw op haar oudere zus, Yolanthe.

Marina plaatst een bikinifoto en krijgt daar positieve reacties op. De foto is aan de blote kant, maar wat een prachtig figuur. En met die wilde bos haren erbij is het duidelijk te zien dat ze een zus is van Yolanthe. Yolanthe – en met haar nog meer anderen – reageert dan ook met alleen maar hartjes.

Dit bericht bekijken op Instagram Together💙 Een bericht gedeeld door M A R I N A C A B A U (@marinacabau) op 16 Jul 2018 om 2:44 (PDT)

In deze foto lijkt ze ook behoorlijk op haar big sister:

Bron & Beeld: Instagram