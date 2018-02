Rebecca Cabeau (de zus van Yolanthe) heeft nu een relatie met déze man

Het is dan nu eindelijk officieel bekendgemaakt door het blije koppel.

Rebecca Cabeau van Kasbergen (34) is de oudere zus van Yolanthe. Ze heeft de liefde gevonden bij Marcel Boekhoorn – een welgestelde man die in de top 10 van de Quote 500 staat.

Nog gehuwd

Boekhoorn zou volgens de wet nog getrouwd zijn, omdat scheiden hem teveel geld kost. De 58-jarige investeerder heeft een vermogen van ongeveer 1,8 miljard. De twee zouden elkaar hebben ontmoet op het eiland Ibiza, waar Rebecca woont. Eerder had Marcel een relatie met zangeres Hind.

♥️ Een bericht gedeeld door Rebecca Cabau (@rebeccacabau) op 2 Feb 2018 om 3:10 (PST)

Date night #grammyawards 🗽♥️ Een bericht gedeeld door Rebecca Cabau (@rebeccacabau) op 3 Feb 2018 om 9:57 (PST)

Yolanthe en haar broers en zussen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Quote. Beeld: Instagram