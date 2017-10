Het zusje van Jolande (26) gaat vreemd met haar zwager

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Jolande, wiens zusje vreemdgaat met haar zwager. “Als dit uitkomt, klapt de hele familie uit elkaar.”

Jolande (26): “Ik heb een zus die 3 jaar ouder is dan ik en een jonger zusje met wie ik 6 jaar scheel. Ze is een nakomertje en heeft daardoor altijd veel aandacht en liefde van ons allemaal gekregen. Mijn oudste zus is getrouwd en heeft een zoontje van 4 en een dochtertje van 1,5 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en mijn jongste zusje woont sinds kort op kamers. Ze werkt bij een reisbureau.”

Stapelverliefd

“Omdat ze niet ver bij onze oudste zus vandaan woont, past ze daar vaak op de kinderen. Dat is gezellig en vertrouwd, en ze doet het graag. Na afloop van het oppassen brengt mijn zwager haar dan naar huis. En zo is het begonnen. Die nachtelijke autoritjes zijn wat te intiem geworden en nu hebben die twee een verhouding. Mijn zusje vertelde het me in het diepste geheim. Had ze dat maar niet gedaan, want ik vind het vreselijk om te weten dat mijn oudste zus bedrogen wordt door haar man en haar eigen zusje. Ik heb gepraat als Brugman om mijn zusje zo ver te krijgen dat ze met die relatie stopt, maar ze wil er niets van weten. Ze is stapelverliefd en leeft alleen nog maar voor de stiekeme ontmoetingen.”

Familie

“Volgens haar zou onze zwager het liefst thuis weggaan en met haar verder leven. Eerlijk gezegd geloof ik er geen woord van. Ik kom vaak genoeg in het gezin van mijn oudste zus om te zien dat ze een goede relatie heeft met haar man. Die is gewoon de weg kwijt door een lekkere jonge meid die hem graag wilde hebben, waardoor hij nu zijn huwelijk op het spel zet. Ik heb slapeloze nachten van de situatie, want als dit uitkomt, klapt de hele familie uit elkaar. Mijn familie zal me nooit vergeven dat ik het wist en mijn mond heb gehouden. Maar als ik mijn mond níet houd, klapt de familie ook uit elkaar. Natuurlijk heb ik te doen met mijn jongste zusje dat zo verliefd is. Ik weet hoe het voelt en wat voor stomme dingen je in je verliefdheid kunt doen. Maar ik ben ook boos op haar. Hoe kan ze zo gemeen zijn ten opzichte van een zus die zoveel om haar geeft? Ik ben bang dat er niets anders op zit dan dat ik met mijn zwager ga praten. Hij is de enige die dit kan stoppen zonder dat iedereen het te weten komt. Ik vind het doodeng, maar er zit niks anders op.”

Bron: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock