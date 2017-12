Zó ziet het jongere zusje van Sven Kramer eruit

Sven Kramer heeft zich net geplaatst voor de Olympische Winterspelen van 2018 in Korea. Hij mag in ieder geval de 5 kilometer en de 10 kilometer daar schaatsen.

Hij won vandaag van alle andere Nederlandse mannen de langste rit op het ijs: de 10 kilometer. Een ontzettend knappe prestatie, want inmiddels is Sven al 9 keer allround wereldkampioen geworden. Sven won nog nooit olympisch goud won op de 10 kilometer – wie weet gaat het in Korea (waar de Spelen zijn) dan toch eindelijk gebeuren. Regerend olympisch kampioen Jorrit Bergsma mag ook naar de Olympische schaatsbaan: hij werd vandaag tweede bij de 10 kilometer.

Familieband

Wat leuk is: ook Svens zusje Brecht schaatst graag. Toch is ze een aantal jaren geleden gestopt met wedstrijdschaatsen. In 2011 vond ze het welletjes en stopte ze haar schaatsen weer in het vet. Ze is 27 jaar en dus 4 jaar jonger dan haar succesvolle broer, Sven. Hun vader Yep is vroeger ook een professioneel schaatser geweest.

Zo ziet Brecht er nu uit:

En op het ijs:

⛸⛸ Een bericht gedeeld door Brecht (@brechtkramer) op 22 Jan 2017 om 5:18 (PST)

Sven Kramer heeft sinds december 2007 een relatie met hockeyster Naomi van As. Ze wonen in Amstelveen.

Het zusje van Sven samen met zijn vriendin Naomi:

Beeld: ANP