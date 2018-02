Verdrietig nieuws: Notting Hill-actrice plotseling overleden

De doodsoorzaak is natuurlijk. Chambers werd het meest bekend van haar rol in Notting Hill als de excentrieke Honey, de zus van het personage van acteur Hugh Grant. Hugh Grant plaatste op Twitter dit warme bericht:

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24 februari 2018