Zusjes (8 en 5 jaar) waren 2 dagen verdwaald in de wildernis: 'Ik was doodsbang'

De zusjes Leia (8) en Caroline (5) raakten verdwaald nadat ze met z’n tweetjes een wandeling door het bos maakten. De meisjes wisten 2 dagen te overleven in de wildernis.

De Amerikaanse Leia en Caroline raakten verdwaald nadat ze in de buurt van huis gingen wandelen. Volgens de ouders deden de zussen dit wel vaker zonder begeleiding, maar hier hebben ze wel duidelijke afspraken over gemaakt. De meisjes mochten namelijk niet verder komen dan hun eigen tuin.

Avontuur

Dit hebben ze uiteindelijk wel gedaan. “We wilden gewoon wat meer avontuur”, geeft Caroline toe aan CBS. Daarom zijn ze iets verder gegaan, alleen pakte dit helemaal verkeerd uit. Ze verdwaalden en wisten niet meer hoe ze naar huis moesten komen. Vader Travis en moeder Misty belden al snel de politie en gaven hun dochters op als vermist. “Het was verschrikkelijk. Ik was doodsbang en voelde me schuldig”, legt Misty uit.

Ongedeerd

Pas 2 dagen later werden de meisjes weer ‘veilig en gezond’ gevonden door een brandweerman, nadat hij het spoor van hun regenlaarzen door het bos had gevolgd. Onderweg vond de brandweer ook weggegooide wikkels van de mueslirepen die de meisjes op hadden gegeten toen ze verdwaald raakten. “De wikkels toonden ons een richting van waaruit de meiden begonnen waren naar waar ze eindigden”, vertelt luitenant Mike Fridley. Hoewel de meisjes uitgedroogd waren en het erg koud houden, zei de brandweerman dat ze ongedeerd waren en ‘een goed humeur’ hadden.

Overleven

De zusjes vertellen hoe ze voor elkaar hebben gezorgd die 2 dagen: “Het begon te miezeren, dus ik wist dat we snel onderdak moesten gaan zoeken”, legt Leia, de oudste, uit. “Het regenjasje van Caroline hadden we om ons warm te houden.” Ze dronken water van bosbesbladeren en Leia probeerde haar kleine zusje rustig te houden, want ze huilde veel omdat ze bang was. “Dus ik zei dat ze aan leuke dingen moest denken en ik hield haar het grootste deel van de nacht in de gaten.”

Trotse moeder

De hulpverleners noemen het een wonder dat de meisjes ongedeerd zijn gevonden. Moeder Misty is heel trots dat haar dochters zo goed voor elkaar gezorgd hebben. “Ik ben de meest trotse moeder die er maar is, ik heb 2 superhelden grootgebracht.”

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson’s Grove. Here’s a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 3 maart 2019

Amazing !

Leia and Caroline Carrico: How lost sisters survived in woodland https://t.co/9mKLqOKr95 — Fyrestar (@caroltpsworld) 7 maart 2019

Bron: CBS.