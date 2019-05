Zó zien de zussen van grappenmaker Jochem Myjer eruit

Jochem Myjer staat dag in dag uit in het Koninklijk Theater Carré en tijdens een van zijn shows kwam zijn oudste zus even langs.

En jeetje, wat lijken die twee veel op elkaar zeg!

Op bezoek

“Tot slot mijn oudste zus Carolijne op bezoek. Nu is het hele gezin in Carré geweest! Zo leuk! Lijken we een beetje?”, schrijft hij bij het schattige kiekje van broer en zus.

Kan niet missen

Volgens zijn volgers lijken Jochem en Carolijne als twee druppels water op elkaar: zelfde ogen, zelfde neus én dezelfde lach! “Kan niet missen” en “Jullie ogen hebben echt dezelfde uitstraling. Zacht en nieuwsgierig tegelijk”, schrijven zijn fans onder de foto.

Twee zussen

Carolijne is niet zijn enige zus, want zijn andere zus heet Wieke. Zij was in maart al een keertje naar z’n show komen kijken. Ook toen deelde Jochem een kiekje van het tweetal. Wieke lijkt een stuk minder op Jochem. Of zie jij toch wat gelijkenissen? Oordeel zelf:

Jochem samen met zijn oudste zus Carolijne:

Jochem samen met zijn jongste zus Wieke:

Dit bericht bekijken op Instagram Zusje @wieke_o op bezoek! Lijken we een beetje? ❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Jochem Myjer (@jochemmyjer) op 23 Mrt 2019 om 11:18 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP