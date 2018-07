Twee druppels water: zo zien de zussen van Kiki Bertens eruit

Tennisster Kiki Bertens (26) heeft zichzelf op een spetterende manier geplaatst voor de kwartfinale van Wimbledon. Heel Nederland is trots op haar, maar haar zussen Joyce en Daisy misschien nog wel het allermeest.

Kiki is de eerste tennisster die zich voor de kwartfinale van Wimbledon heeft weten te plaatsen, sinds Michaëlla Krajicek in 2007. Dat is al een hele prestatie op zich, maar ze maakt dus nog steeds kans om in de halve finale en wie weet wel de finale van dit prestigieuze tennistoernooi te komen.

De familie van Kiki volgt haar op de voet en zijn dit keer ook naar Londen afgereisd om haar tijdens de wedstrijden aan te moedigen. Op de Instagram van Kiki’s zussen Joyce en Daisy staan wat foto’s van hun trip afgelopen week. Op de foto’s is duidelijk te zien dat ze hartstikke trots zijn op hun zus. Geef hun eens ongelijk. Je kunt duidelijk zien dat het zussen zijn, want wat lijken ze op elkaar zeg. Twee druppels water!

Bron: Instagram. Beeld: ANP