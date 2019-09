Zussen Marjolein (47) en Anjo (50) legden na tien jaar hun familieruzie bij

Anjo schreef een brief die bij haar zus Marjolein in het verkeerde keelgat schoot. Dit zorgde voor een familieruzie en de zussen hadden vervolgens 10 jaar lang geen contact. Inmiddels zijn ze weer in elkaars leven en omarmen ze de verschillen tussen hen beide.

Anjo van der Straten (50): “Ik had het er al een tijdje moeilijk mee dat discussies in onze familie zo ontzettend heftig waren. Er werden soms ook mensen gediscrimineerd. Dat is helemaal niet mijn ding. Als ik er iets van probeerde te zeggen of de felle gesprekken een andere kant op wilde sturen, lukte dat niet. We zijn in onze familie niet praterig opgevoed. Er werd echt wel gevraagd hoe het op school was of wat je had meegemaakt, maar gevoelens werden niet op tafel gelegd. Mijn gevoelens delen heb ik dus niet geleerd en ik ben er ook niet zo het type voor. Ik ben de stilste van het gezin, denk ik, houd me liever op de achtergrond.”

Brief

“Omdat ik er echt mee zat, besloot ik mijn broers en zussen er een brief over te schrijven. Dat deed ik samen met de zus onder mij, want zij voelde zich er net zo ellendig over als ik. In de brief legden we uit wat we graag anders zouden willen. Dat we onze kinderen wilden leren dat je met iedereen op dezelfde manier omgaat, ongeacht waar hij of zij vandaan komt. We bedoelden het goed. Nu weet ik dat het heel onverstandig was om een brief te schrijven, ik zou het nóóit meer zo doen. Het is net als bij social media: het staat zwart op wit en dat kan hard overkomen. Je kunt het niet toelichten.”

Ze wilde me niet zien

“Met een goed gevoel deden mijn zus en ik de brieven op de post. We hoopten dat het ruimte zou geven voor openheid om als broers en zussen met elkaar te delen wat belangrijk voor je is. Dat het heel anders uitpakte, bleek al snel. Eén broer belde boos op: wat we nu toch hadden gedaan! Twee andere broers herkenden zich er totaal niet in. Marjolein schreef een kaart terug dat ze de manier waarop we dit hadden gedaan niet kon waarderen. Zij vond het veel te aanvallend en wilde ons een tijdje niet zien.”

Enorme verwijdering

“Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben een familiemens, het oudste kind dat altijd het goede voorbeeld moet geven, en had zó het gevoel dat ik het fout had gedaan. Als ik bij mijn ouders op bezoek ging, verdwenen de 2 broers die nog thuis woonden naar boven. Marjolein zag ik nauwelijks meer. Op verjaardagen van onze ouders ging ik ’s middags en zij ’s avonds, dat was een soort ongeschreven wet. Als we elkaar ergens tegenkwamen, gaven we elkaar wel een kus maar echt praten deden we niet. Er was een enorme verwijdering. Ik miste haar. Ook al zijn we best wel verschillend, ze is mijn zusje. We horen bij elkaar.”

De verschillen omarmen

“Ik weet niet meer wie nu precies het initiatief heeft genomen. In elk geval vond ik het na 10 jaar ruzie wel mooi geweest. We zochten elkaar op en spraken voor het eerst in heel lange tijd écht met elkaar. Marjolein had veel meegemaakt waar ik niet bij betrokken was geweest. Ze was bijvoorbeeld gescheiden. Ik was verdrietig dat ik er niet voor haar had kunnen zijn, maar besloot te focussen op het feit dat we elkaar weer vonden.”

Ouder en wijzer

“Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Toen mijn man vier jaar geleden plotseling overleed, was Marjolein er voor mij en de kinderen. Elke week kookte ze voor ons en ze vroeg vaak hoe het ging. Toen mijn vader een half jaar na de dood van mijn man stierf, waren we met alle broers en zussen voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar. Samen stonden we om zijn bed. Dat gaf zó’n fijn gevoel. Sindsdien is er geen ruzie meer geweest. We zijn allemaal ouder, wijzer misschien. Zelf heb ik geleerd om me uit te spreken. Als me iets dwarszit, laat ik het niet meer zo hoog oplopen, maar zeg ik het gewoon. Vroeger ergerde ik me eraan dat Marjolein dingen zo anders deed dan ik, ze was bijvoorbeeld veel meer op de voorgrond. Tegenwoordig omarm ik onze verschillen. Zij is zij en ik ben ik. Dat is goed. Ik ben ongelooflijk blij dat ik haar weer terug heb.”

Marjolein van der Linden (47): “Ik was boos, verontwaardigd en verdrietig toen ik 20 jaar geleden die brief van mijn zussen kreeg. Dat zij vonden dat er te veel gediscrimineerd werd, legde ik meteen naast me neer. Ik voelde me niet aangesproken, alle mensen zijn voor mij gelijk. Wat ik wel heel lastig vond, was dat ze mij verweten dat ik een weinig zinvol leven leidde. Oké, ik had geen kinderen, maar een carrière, een mooi huis en een boot. Om dat nu te bestempelen als weinig zinvol, vond ik wel heel boud. Ik schreef een kaartje terug met de constatering dat hun wens om te leven en laten leven in de praktijk niet zo heel goed lukte, met hun oordeel over mij. Ik wenste hen een goed leven en daarmee was voor mij de kous af. Als er zo ongefundeerd over mij werd geoordeeld, hoefde ik geen contact.”

Burn-out

“Ik ging door met mijn leven, totdat ik anderhalf jaar later volledig instortte. Er speelde meer, maar de brief van mijn zussen was de druppel voor mijn burn-out. Het bevestigde mijn gevoel dat ik een buitenbeentje was. Dat heb ik altijd zo gevoeld. Ik ben anders dan de rest. Mijn familie is bijvoorbeeld heel links, ik niet. Mijn zussen hadden een gezin, ik stortte me op mijn carrière. Niet dat ik met ze wilde ruilen, maar het gaf me een eenzaam gevoel.”

Onveilig gevoel

“Om heel eerlijk te zijn, heeft ons gezin nooit als één geheel gevoeld. Ik voelde geen verbondenheid. Dat neem ik overigens niemand kwalijk. Mijn ouders kregen heel jong kinderen – 8 stuks en ook nog vrij kort op elkaar. Mijn vader raakte arbeidsongeschikt, waardoor ze het financieel moeilijk hadden. Zij waren aan het overleven en dat gaf mij een onveilig gevoel. In zo’n omgeving durf je niet te praten over gevoelens en wat er echt toe doet. Daar moet je je namelijk veilig voor voelen. Dat gold in elk geval voor mij, maar misschien wel voor ons allemaal.”

Bloedband

“In de 10 jaar waarin ik Anjo, een andere zus en de broer die hun kant koos nauwelijks zag, leerde ik leven met onze breuk. Het was gewoon zo. Totdat ik scheidde en een nieuwe man vond. Hij komt uit een heel kleine familie en vond het onvoorstelbaar dat wij elkaar niet meer zagen vanwege zoiets stoms. Ik ben een ontzettende stijfkop en had het moeilijk met zijn uitspraak, maar hij had natuurlijk wel gelijk. Ik weet niet eens meer hoe we in contact met elkaar kwamen, via Facebook geloof ik. Anjo vond het gelukkig meteen een heel goed idee om elkaar op te zoeken. Pas toen ze weer in mijn leven was, merkte ik hoezeer ik haar had gemist. Vrienden kun je in de steek laten, familie niet. Door de bloedband hoor je gewoon bij elkaar. Ook al zijn het mensen met wie je in het dagelijks leven niet meteen zou omgaan, je deelt veel. Zíj kennen je al je hele leven.”

De verschillen omarmen

“In de nacht dat Anjo’s man overleed, kwamen alle broers en zussen naar Anjo’s huis om er voor haar te zijn. Behalve eentje dan, omdat die ver weg woonde en geen vervoer had. Toen mijn vader overleed, voelde ik die sterke familieband opnieuw. Hoe erg deze twee sterfgevallen ook waren, ze gaven ons hele gezin een duwtje in de goede richting. Omdat we van dichtbij hebben gezien hoe betrekkelijk het leven is, lukt het nu wel om elkaars verschillen te omarmen. Het kan zomaar afgelopen zijn. Dan kun je het maar beter goed hebben met elkaar.”

Alles uitspreken

“Sinds het overlijden van mijn zwager en vader zijn bij mij alle reserves weg. Als er iets is, spreek ik dat uit. Ik merk dat anderen dat ook doen. Het is fantastisch om te zien dat we dat dus gewoon kunnen, ook al hebben we dat niet van huis uit meegekregen. Anjo en ik lopen de deur niet bij elkaar plat, maar dat hoeft ook niet. Met heel mijn hart voel ik dat zij er voor mij is als de nood aan de man komt. Daar zijn we zussen voor. En dat is precies wat familie zo bijzonder maakt.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Tekst: Deborah Ligtenberg. Beeld: Petronellanitta