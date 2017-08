Zussen verrassen hun ouders met wel heel bijzonder babynieuws

Aan je ouders bekendmaken dat je zwanger bent, is een bijzonder moment. Het was extra speciaal voor de 2 zussen uit deze video.

Ze zijn namelijk tegelijkertijd zwanger. En dat is nog niet eens het uitzonderlijkste.

Zelfde verjaardag

“Mijn zus en ik ontdekten dat we enkele dagen na elkaar zwanger zijn geworden”, begint 1 van de zussen op Facebook. Om daaraan toe te voegen: “En ook nog eens dezelfde uitgerekende datum hebben!”

2 rompertjes

Daar konden de mama’s in wording dus een leuke, gezamenlijke zwangerschapsonthulling van maken. En zo geschiedde. Aan de oma in spe de eer om 2 cadeautjes te openen. Eerst pakt ze het 1e rompertje uit. En vervolgens de 2e. Haar reactie is werkelijk onbetaalbaar.

Vruchtbaarheidsproblemen

“Mijn zus kon moeilijk zwanger worden, dus dit was nogal wat”, vervolgt één van de dames. Volgens een oplettende kijker is ook goed te peilen wie de zus is met vruchtbaarheidsproblemen. “Volgens mij was de 2e romper van de zus die vruchtbaarheidsprobleem had. De moeder is blij voor de eerste, maar gilt bij de 2e omdat ze weet hoeveel het voor die moeder betekent.”

Bron: Facebook Love What Matters. Beeld: KIJK