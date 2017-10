Zussen doen een heel lieve oproep voor hun autistische broertje

James Weir viert binnenkort zijn 21ste verjaardag. Hij heeft autisme en vindt het moeilijk om sociale contacten te onderhouden. Om te voorkomen dat hij zich op zijn verjaardag eenzaam voelt, bedachten zussen Lucy en Rachel iets heel liefs.

Zus Lucy doet een oproepje om verjaardagsberichten en -kaarten naar haar broertje op te sturen. James is fan van Titanic, dinosauriërs en astronomie, schrijft Lucy. “Dit is James. Mijn niet meer zo kleine broertje wordt op 30 november 21. Hij heeft autisme en dat maakt het voor hem moeilijk om vrienden te maken en te socializen. Hij wordt nerveus in sociale situaties en vindt het moeilijk om goed te communiceren met anderen. James heeft verdrietig genoeg geen vrienden en dat breekt ons hart.”

Verjaardagsberichtje

“Daarom heb ik een verrassing bedacht voor zijn verjaardag. Ik vroeg me af of jullie dit bericht willen delen en James een verjaardagsberichtje of -kaart willen sturen. Al zijn het er maar een paar, ik weet zeker dat hij het geweldig zou vinden! Ik wil deze mijlpaal extra speciaal maken en een grote lach op z’n knappe gezicht toveren. Bedankt allemaal. Voel je vrij om dit te delen.”

Adres

Mocht je James willen verrassen met post uit Nederland; dit is zijn adres:

James Weir

c/o Waring and Co Churchgate House

Bolton

Greater Manchester

United Kingdom

BL1 1HL

Will you help autistic man with no friends celebrate his 21st birthday? https://t.co/D1SzMBmtI2 — Metro (@MetroUK) October 26, 2017

Hoe dapper: dit meisje (12) met autisme vertelt haar klas de waarheid.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter.