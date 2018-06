Zó zien de jongere zussen van prinses Mabel eruit

Prinses Mabel heeft een loodzware tijd achter de rug met het overlijden van prins Friso vijf jaar geleden. Desondanks straalt ze als nooit tevoren.

Die natuurlijke glans zit in de genen, ontdekken we als we een blik op haar zussen Nicoline en Eveline werpen.

Nicoline

Mabel verscheen afgelopen weekend met zus Nicoline, een zelfstandige communicatieadviseur, aan haar zijde bij het AmsterdamDiner Benefiet Gala in AFAS Live in Amsterdam. Zowel de prinses als zuslief pronkten met hun blote benen in jurken tot boven de knie. Mabel in een zwart exemplaar met strikken op de rok, zuslief in zeewiergroen satijn.

Eveline

Wie er niet op de rode loper bij was, is Mabels en Nicolines halfzusje Eveline – een 36-jarige hockeyster die in 2011 getrouwd is. Zij is de dochter van hun moeders tweede man, bankier Peter Wisse Smit. Onderstaande foto is genomen na een bezoek aan prins Friso, die op dat moment in coma lag in het ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck.



Overleden vader

De biologische vader van Mabel en Nicoline, Hendrik Los, overleed in 1978 tijdens het schaatsen, nadat hij in een wak reed. Toen haar moeder hertrouwde, besloten Mabel en Nicoline de achternaam van Peter over te nemen. En dus gaan de drie gezusters door het leven als Wisse Smitjes.

Bron: Royalty. Beeld: ANP, BrunoPress, Twitter

