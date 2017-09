Marit (31) ontliep haar zwangere schoonzus

Marit wil niets liever dan zwanger worden, maar het is haar nog niet gegeven. Toen kwamen haar broer en schoonzus met een nieuwtje: ze waren in verwachting. “Feestjes belde ik af met een smoes.”

“Mijn broer en schoonzus hebben waar ik al jaren van droom: een baby. Toen hij me belde met het grote nieuws kon hij gelukkig niet zien hoe mijn gezicht vertrok. Ik feliciteerde hem zo enthousiast mogelijk. ‘Je zult een goede vader zijn’, zei ik. Toen ik ophing stroomden de tranen over mijn wangen. Waarom zij wel en ik niet? De gynaecoloog ontdekte 5 jaar geleden dat ik nauwelijks eitjes aanmaak. Als ik een kindje wilde, dan moest ik daar zo snel mogelijk mee beginnen. Hoe ouder ik werd, hoe kleiner de kans dat het nog zou lukken.”

Op de bank

“Die dag begon de strijd. In het begin kon ik nog blij zijn voor vrouwen die zwanger waren, maar na 2 jaar vol teleurstellingen veranderde dat. Het contact met vriendinnen die kinderen kregen verwaterde en als een collega trakteerde op beschuit met muisjes ging ik buiten roken. En ik rook niet eens. Dat nu ook mijn broer een kindje zou krijgen deed pijn. Misschien juist omdat hij zo dicht bij me staat. We hadden een goede band en hoewel we een eindje uit elkaar wonen, zagen we elkaar regelmatig. Dat kon ik niet meer. Ik wilde niet naast mijn stralende, zwangere schoonzus op de bank zitten. Het was te confronterend.

Leegte

“Tijdens haar zwangerschap heb ik ze niet één keer gezien. Feestjes belde ik af met een smoes. Mijn ouders en broers vroegen na een tijdje waarom ik nauwelijks kwam, dus ik zei dat ik niet lekker in mijn vel zat. De werkelijke reden verzweeg ik. Toen mijn nichtje eenmaal geboren werd, móest ik er wel heen. Anders zou mijn jaloezie te veel opvallen. Ik vind het moeilijk om naar dat kleine meisje te kijken. Inmiddels is ze 5 maanden oud en ik heb haar nog maar één keer vastgehouden. Dat was fijn, maar de leegte die ik daarna voelde was onbeschrijfelijk.”

In mijn hoofd

“Op verjaardagen zit ik expres aan de andere kant van de kamer. Mijn broer weet wel dat ik en mijn man ook een kindje willen, maar hij heeft geen idee dat ik zo jaloers op hem ben. Ik denk dat mijn man wel iets doorheeft, omdat ik zo veel huil, maar ik heb het nog nooit hardop uitgesproken. En dat ga ik ook niet doen. Want zolang het in mijn hoofd zit, ben ik voor de buitenwereld nog gewoon die leuke, spontane vrouw.”

BEKIJK OOK: Zó word je een betere luisteraar.

[sm-video-embed] [/sm-video-embed]

Beeld: iStock